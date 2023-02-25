



Ирландия: новая сделка по Brexit "близится к завершению"

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что новая сделка по Brexit для Северной Ирландии еще не заключена, но "близится к завершению", пишет ВВС.



Протокольное соглашение может быть достигнуто в течение нескольких дней, но переговорщикам еще предстоит закрыть пробел. Он сказал, что между политиками Великобритании, Брюсселя и Северной Ирландии продолжается взаимодействие, и призвал их "сделать все возможное", подчеркнув, что преимущества достижения соглашения "огромны".



Риши Сунак сказал Sunday Times, что надеется на "положительный результат".



"Как человек, который верит в Brexit, голосовал за Brexit, проводил кампанию за Brexit, я хочу продемонстрировать, что Brexit работает, и он работает для каждой части Соединенного Королевства. Я премьер-министр всего Соединенного Королевства, Великобритании и Северной Ирландии, и я серьезно отношусь к этой ответственности", - заявил премьер-министр Великобритании.



Североирландский протокол был согласован при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне во время переговоров по Brexit и вступил в силу в 2021 году.



Великобритания и Европейский союз ведут переговоры о дальнейших действиях и, похоже, находятся на грани завершения новой сделки, для которой премьер-министр пытался заручиться поддержкой некоторых критически настроенных депутатов-консерваторов и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.



Что такое Протокол Северной Ирландии?



Протокол Северной Ирландии — это торговое соглашение, заключенное во время переговоров по Brexit. Это позволяет перевозить товары через сухопутную границу Ирландии без необходимости проверок.



До Brexit было легко перевозить товары через эту границу, потому что обе стороны следовали одним и тем же правилам ЕС. После ухода Великобритании потребовались специальные торговые соглашения, поскольку Северная Ирландия имеет сухопутную границу с Ирландской Республикой, которая является частью ЕС.



ЕС имеет строгие правила в отношении пищевых продуктов и требует пограничного контроля, когда определенные товары, такие как молоко и яйца, прибывают из стран, не входящих в ЕС.



Сухопутная граница является деликатным вопросом из-за неспокойной политической истории Северной Ирландии. Были опасения, что камеры или пограничные посты в рамках этих проверок могут привести к нестабильности.



Великобритания и ЕС согласились, что защита мирного соглашения по Северной Ирландии — соглашения Страстной пятницы — является абсолютным приоритетом.



Итак, обе стороны подписали Североирландский протокол в рамках соглашения о выходе из Brexit. Теперь это часть международного права.