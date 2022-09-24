



Ирландия может принять бегущих от мобилизации россиян

Ирландия рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан РФ, которые пытаются уклониться от мобилизации.



Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, сообщает The Journal.



По его словам, Ирландия никогда не отказывала людям, которые "бегут из-за вопросов совести или от преследования".



"Нам нужно все это оценить. В первую очередь, мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление в убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году возросло. Это оказывает большое давление на страну", - заявил он.