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Ирландия может принять бегущих от мобилизации россиян
24.09.2022 06:53 Ольга Белозерова

Ирландия может принять бегущих от мобилизации россиян

Ирландия рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан РФ, которые пытаются уклониться от мобилизации. 

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, сообщает The Journal.

По его словам, Ирландия никогда не отказывала людям, которые "бегут из-за вопросов совести или от преследования". 

"Нам нужно все это оценить. В первую очередь, мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление в убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году возросло. Это оказывает большое давление на страну", - заявил он. 

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