



Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом украинского народа

В парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор является геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в Ирландии в Twitter и NewsMaker.



"Поистине историческое решение Сената Эрена (верхняя палата парламента Ирландии - ред.) признать Голодомор 1932-33 годов на Украине геноцидом украинского народа. Ирландия входит в число наших самых близких друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", - сказано в сообщении посольства в Ирландии.



При этом в парламенте Молдовы проголосовали за декларацию, которой предлагалось признать Голодомор "следствием запланированных мер с умышленным намерением истребить оппонентов коммунстического режима и ключевым инструментом политики порабощения тех времен".



Напомним, ранее парламент Румынии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.