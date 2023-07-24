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Иранское разведывательное управление объявило об аресте “группы террористов”
24.07.2023 15:14 Ирина Демьянова

Иранское разведывательное управление объявило об аресте “группы террористов”

Иранское разведывательное управление объявило в понедельник, 24 июля, об аресте “группы террористов”, которая работала на Израиль.

Государственные СМИ Ирана сообщили, что аресты произошли на прошлой неделе и что члены отряда контактировали с людьми в различных европейских странах, включая Данию и Нидерланды.

Отмечается, что в домах подозреваемых было обнаружено много бомб и оружия, и они намеревались атаковать цели иранского режима.
 

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