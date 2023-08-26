



Иранский суд “оштрафовал” США на 330 млн долларов за подготовку переворота

Суд Тегерана принял решение о "взыскании" с Соединенных Штатов 330 миллионов долларов компенсации за "планирование переворота" против новосозданной Исламской Республики Иран в 1980 году, сообщило иранское государственное информагентство IRNA.



Дело возбудили в прошлом году по жалобе "жертв переворота" в международный суд Ирана на власти Соединенных Штатов. Об участии американской стороны в "судебном процессе" не сообщалось.



"Суд признал правительство США виновным в нанесении материального и морального ущерба истцам и обязал его выплатить 30 миллионов долларов компенсации. Кроме того, суд наложил штрафные санкции в размере 300 миллионов долларов", – говорится в публикации IRNA.



Как известно, в 1979 году в Иране – тогда светском государстве – произошел переворот, свержение шаха и установление исламистского режима под названием Исламская Республика Иран.



В следующем же году, как считается, в стране планировалась попытка государственного переворота с участием военных.



Заговорщиков разоблачили на авиабазе Шахид Ноже в западной провинции Хамедан. США никогда не подтверждали причастность к попытке переворота.



