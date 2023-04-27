



Иранский суд обязал США заплатить за атаку ИГИЛ в 2017 году

Иранский суд в среду вынес решение против Соединенных Штатов на сумму 312,9 млн долларов в связи с нападением Исламского государства на Тегеран в 2017 году, пишет Associated Press .



Государственное информационное агентство Ирана IRNA , сообщая об этом решении, не представило прямых доказательств в поддержку утверждения суда о том, что американские официальные лица причастны к атаке в июне 2017 года , в результате которого по меньшей мере 18 человек погибли и 50 получили ранения. Во время штурма боевики атаковали мавзолей аятоллы Рухоллы Хомейни и парламент страны, начав многочасовую осаду.



Решение суда было принято после того, как в марте Верховный суд ООН отклонил юридическое требование Тегерана освободить около 2 миллиардов долларов из активов Центрального банка Ирана, замороженных властями США. Тем временем американские судьи вынесли постановления, требующие от Ирана выплаты миллиардов долларов за атаки, связанные с Тегераном.



Госдепартамент США пока не прокомментировал решение суда в Иране.



В отчете IRNA говорится, что в число лиц, названных в иске, входят правительство США, бывшие президенты Джордж Буш и Барак Обама, ЦРУ, Центральное командование американских вооруженных сил, министерство финансов и другие.



В нем говорится, что дело, рассматриваемое 55-м отделением Тегеранского суда, поступило от семей трех человек, погибших в результате теракта в июне 2017 года.



