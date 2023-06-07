



Иранский президент в эти выходные посетит Кубу, Никарагуа и Венесуэлу

Как сообщают государственные СМИ, президент Ирана Ибрагим Раиси в эти выходные отправится в турне по Венесуэле, Кубе и Никарагуа.



Турне Раиси по “дружественным странам” начинается в воскресенье и направлено на повышение “уровня экономического, политического и научного сотрудничества” Ирана с тремя латиноамериканскими странами, находящимися под санкциями США, сообщает государственное информационное агентство IRNA.



Иран и Венесуэла являются крупными производителями нефтяного картеля ОПЕК, что ставит их в центр международных дискуссий об энергетическом кризисе, вызванном вторжением России в Украину в прошлом году.



Последним президентом Ирана, посетившим Кубу и Венесуэлу, был Хасан Рухани в сентябре 2016 года. Последний президентский визит Махмуда Ахмадинежада в Никарагуа состоялся в 2007 году.