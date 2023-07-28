



Иранский парламент представил новый, более строгий законопроект о хиджабах

Парламент Ирана обнародовал текст спорного законопроекта о хиджабе и целомудрии, направленного на противодействие, задержание и наказание женщин, которые не соблюдают обязательный дресс-код.



Законопроект, получивший зеленый свет от Судебно-правового комитета законодательного органа, наделяет полномочиями три разведывательные службы — Министерство разведки, Разведывательную организацию КСИР и и Разведывательную организацию судебной власти — наряду с полицией и военизированным формированием "«Басидж", чтобы принять меры против женщин, нарушающих правила.



Закон также затрагивает необходимость более широкой гендерной сегрегации в университетах, административных центрах, учебных заведениях, парках и туристических местах и ​​даже в больничных отделениях. Он предлагает суровые наказания, включая тюремное заключение и штрафы в размере до 360 миллионов иранских риалов (720 долларов США) для женщин, которые нарушают закон об обязательном ношении хиджаба.



Согласно статье 50 законопроекта, любой, кто появится в общественных местах или на улицах в состоянии наготы или полуобнаженности, либо в одежде, которую принято считать слишком откровенной, будет немедленно задержан сотрудниками и передан в судебные органы. Арестованным грозит тюремное заключение или штраф, а при повторном нарушении срок тюремного заключения или штраф будет увеличен.



Законопроект также предусматривает, что любой, кто будет признан виновным в оскорблении хиджаба, пропаганде наготы, нескромности или ношении ненадлежащего хиджаба, или совершает любое поведение, пропагандирующее их, будет приговорен к штрафу и, по усмотрению судебного органа, к тюремному заключению, а также ему будут запрещены выезд из страны и публичная деятельность в Интернете на срок от шести месяцев до двух лет.



Законопроект также запрещает заказывать работу или рекламу от физических или юридических лиц, которые продвигают ценности, не связанные с ношением хиджаба, в своей деятельности внутри или за пределами страны или в любых средствах массовой информации, включая социальные сети.

