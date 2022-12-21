



Иранский МИД: Саудовская Аравия готова продолжать диалог с Ираном

Ведущие шиитские и суннитские мусульманские державы Ближнего Востока, Саудовская Аравия и Иран были на противоположных сторонах конфликтов по всему региону, в том числе в Сирии и Йемене. С прошлого года в Ираке состоялось пять встреч между официальными лицами Саудовской Аравии и Ирана в попытке ослабить напряженность, последняя из которых состоялась в апреле.



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян в своем твиттере на арабском языке в среду назвал своего саудовского коллегу принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда одним из нескольких министров иностранных дел, с которыми у него была возможность провести “дружеские переговоры” в кулуарах конференции в Иордании.



“Мой коллега из Саудовской Аравии заверил меня в готовности его страны продолжать диалог с Ираном”, — написал Амирабдоллахян.



Напряженность в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией обострилась после начала протестов в Иране, когда Корпус стражей исламской революции посоветовал Саудовской Аравии контролировать свои СМИ, а министр иранской разведки предупредил Эр-Рияд, что нет никаких гарантий, что Тегеран сохранит свое “стратегическое терпение”.



Иран также обвинил своих иностранных противников в разжигании протестов, в которых приняли участие иранцы всех слоев общества.



Амирабдоллахян в своем твите сказал, что он также разговаривал с министрами иностранных дел Омана, Катара, Ирака и Кувейта.



Высокопоставленный генерал Революционной гвардии Ирана Эсмаил Гаани во вторник назвал Саудовскую Аравию – давнего союзника Соединенных Штатов – “подонками, недостойным быть врагами”.



Спорная ядерная программа Ирана также усилила напряженность, поскольку переговоры между Тегераном и мировыми державами о возрождении ядерного соглашения Ирана от 2015 года зашли в тупик с сентября.



Принц Фейсал в декабре заявил, что признаки “к сожалению, не очень позитивны” и что арабские государства Персидского залива примут меры для укрепления своей безопасности, если Тегеран получит ядерное оружие.