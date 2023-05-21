



Иранский командующий: Наша окончательная месть за смерть Сулеймани еще впереди

Высокопоставленный иранский военачальник заявил в пятницу, что окончательная месть Ирана Соединенным Штатам за ликвидацию высшего командующего Касема Сулеймани еще впереди, сообщило информационное агентство Синьхуа .



Сулеймани, командующий отрядом "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана, был убит в результате удара американского беспилотника по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа в соседнем Ираке в январе 2020 года.



Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сделал это заявление, выступая на церемонии поминовения в центральной провинции Исфахан.



Комментируя месть Тегерана за устранение США Сулеймани, Салами сказал, что Иран нанес первую "пощечину", запустив ракеты по американской базе Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар всего через несколько дней после смерти Сулеймани.



"Вторая пощечина — это не что иное, как постепенный уход США из региона", — сказал командующий, отметив, что "третья пощечина" еще не нанесена.



Иран давно пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В 2020 году он выдал ордер на арест Трампа и попросил помощи у Интерпола в его задержании по делу об убийстве Сулеймани.



Интерпол быстро отклонил запрос , заявив, что его правила для уведомлений запрещают ему "любое вмешательство или деятельность политического" характера.



В прошлом году Иран объявил , что намерен привлечь к ответственности 127 подозреваемых, имена которых не называются, за участие и сотрудничество в ликвидации Сулеймани.



Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан позже предупредил , что Иран столкнется с серьезными последствиями, если нападет на американцев, в том числе на тех, против кого он ввел санкции.



Также в 2022 году на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи был опубликован анимационный видеоролик, в котором было показано убийство Трампа.



