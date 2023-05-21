Новости » Политика
Иранский командующий: Наша окончательная месть за смерть Сулеймани еще впереди
21.05.2023 09:34 Ирина Демьянова

Иранский командующий: Наша окончательная месть за смерть Сулеймани еще впереди

Высокопоставленный иранский военачальник заявил в пятницу, что окончательная месть Ирана Соединенным Штатам за ликвидацию высшего командующего Касема Сулеймани еще впереди, сообщило информационное агентство Синьхуа .

Сулеймани, командующий отрядом "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана, был убит в результате удара американского беспилотника по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа в соседнем Ираке в январе 2020 года.

Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сделал это заявление, выступая на церемонии поминовения в центральной провинции Исфахан.

Комментируя месть Тегерана за устранение США Сулеймани, Салами сказал, что Иран нанес первую "пощечину", запустив ракеты по американской базе Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар всего через несколько дней после смерти Сулеймани.

"Вторая пощечина — это не что иное, как постепенный уход США из региона", — сказал командующий, отметив, что "третья пощечина" еще не нанесена.

Иран давно пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В 2020 году он выдал ордер на арест Трампа и попросил помощи у Интерпола в его задержании по делу об убийстве Сулеймани.

Интерпол быстро отклонил запрос , заявив, что его правила для уведомлений запрещают ему "любое вмешательство или деятельность политического" характера.

В прошлом году Иран объявил , что намерен привлечь к ответственности 127 подозреваемых, имена которых не называются, за участие и сотрудничество в ликвидации Сулеймани.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан позже предупредил , что Иран столкнется с серьезными последствиями, если нападет на американцев, в том числе на тех, против кого он ввел санкции.

Также в 2022 году на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи был опубликован анимационный видеоролик, в котором было показано убийство Трампа.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы