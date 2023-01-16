



Иранский имам совершил тайный визит в Израиль и встретился с официальными лицами

Стало известно, что иранский шиитский имам недавно тайно посетил Израиль и встретился с официальными лицами, близкими к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Израильская сторона не делала заявлений о встрече и цели визита.



Присутствовавший на встрече источник, близкий к Нетаньягу, подтвердил визит имама. Имам, имя которого не разглашается из-за опасений, что иранские власти будут преследовать его из-за этого визита, известен своей резкой критикой тегеранского режима.



Имам часто бывает в гостях в американских правых кругах. Кроме того, он бывший ученик верховного лидера Ирана Али Хаменеи.