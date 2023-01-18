



Иранский генерал: "Очень скоро мир станет свидетелем разрушения Израиля"

Иранский генерал похвастался, что Исламская Республика скоро будет иметь военный потенциал, чтобы уничтожить Израиль и Соединенные Штаты.



Иранский бригадный генерал Али Фадави заявил, что "очень скоро [мир] станет свидетелем разрушения сионистского режима". Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Сионисты предпринимают действия под руководством Соединенных Штатов, но вскоре Великий Сатана [Соединенные Штаты] также будет уничтожен. Наши враги знают о нас немного, и они действительно поймут, когда мы используем нашу силу против них", - сказал он.