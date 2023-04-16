



Иранский депутат-еврей принял участие в антиизраильской демонстрации

Доктор Хомаюн Самейя, представитель еврейской общины в иранском парламенте, участвовал в антиизраильском марше "День Аль-Кудс" в Иране.



Комментируя "День Аль-Кудс" в беседе с иранскими СМИ, он сказал: "Каждый год в День Аль-Кудс происходят важные вещи, этот день очень важен не только для иранцев, но и для всех наций, которые хотят положить конец угнетению в мире".



О демонстрациях против правительства в Израиле Самех сказал: "Накануне Дня Аль-Кудс в этом году мы наблюдаем наличие серьезных проблем внутри сионистского режима. Так же, как Нетаниягу, премьер-министр режима оккупированного Иерусалима, пытается максимально дистанцировать общественное мнение людей на оккупированных территориях и даже всего мира от внутреннего кризиса этого режима, необходимо, чтобы Исламская Республика Иран не допустила, чтобы Нетаниягу и сионистский режим достигли своих целей".



Доктор Самейя, фармацевт по профессии и член Комитета по здравоохранению и медицине Исламского совета Ирана, добавил: "Все жители Ирана, а также все стремящиеся к свободе люди в мире должны поощрять угнетенный народ Палестины, участвуя в марше в честь Дня Аль-Кудс".



О политической встрече Ирана с представителями исламских стран в регионе он пояснил: "Изменения во внешней политике Ирана и встреча Ирана с исламскими странами в регионе очень важны. Это повысит важность этого ежегодного Дня Аль-Кудс и укрепления позиций стран региона против сионистского режима, Израиль движется к диктатуре Нетаниягу. К счастью, мы наблюдаем ослабление позиций Нетаниягу на оккупированных территориях".



Он утверждал, что Нетаниягу заинтересован в "управлении сионистским режимом посредством установления диктатуры, и эта политика полезна для противников оккупационного режима, потому что эта диктатура и внутренние разногласия вызвали нестабильность внутри этого режима и приближают победу палестинского народа".



Он пожелал возвращения "палестинского народа на свои земли" и подчеркнул: "Каждый год еврейская община Ирана участвует в шествии в честь Дня Аль-Кудс в различных городах нашей страны". Он заявил, что в этом году шествие "гораздо брольше и полнее, чем в предыдущие годы", и заявил о своем "отвращении к сионистскому режиму".



Евреи в нескольких городах Ирана участвовали в маршах против Государства Израиль в День Аль-Кудс.



Еврейская община Ирана , насчитывающая около 8000 человек, живет в стране в тени страха преследований или обвинений в шпионаже. Ее лидеры постоянно пытаются провести различие между иудаизмом и сионизмом.



В то время как иранские лидеры регулярно призывают к уничтожению Израиля, еврейская община находится в хороших отношениях с властями.