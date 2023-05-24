



Иранский чиновник: атака на ядерные объекты будет означать войну

Официальный представитель Ирана заявил во вторник, что нападение на ядерные объекты его страны будет означать широкомасштабную войну, ответственность за которую будет нести Израиль.



Чиновник дал соответствующий комментарий Al Jazeera и как пишет Ynet , сказал, что израильские угрозы не изменят ход вещей.



Этот чиновник прокомментировал комментарии, сделанные ранее начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, который выступил на ежегодной Герцлийской конференции в Университете Рейхмана и сказал: "Есть негативные события, которые могут привести к действиям против Ирана, и у Израиля есть возможности сделать это, если будет нужно. "



Иранский чиновник заявил, что заявления Израиля являются официальным терроризмом, который терпимо воспринимается международным сообществом.



"Они отражают глубину внутренних проблем Израиля", - заявил он, согласно Ynet. "Мы не стремимся к войне, но мир должен понять, что у нас есть границы, что нет красных линий, когда речь идет о нашем ответе Израилю".



Далее он заявил, что Израиль пытается оправдать свои атаки в Сирии, опасаясь, что Дамаск усовершенствует свою противовоздушную оборону с помощью Тегерана.



