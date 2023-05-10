



Иранские студенты и преподаватели протестуют из-за плохого состояния образования

Активисты за права студентов и учителей по всему Ирану провели общенациональные митинги 9 мая против “ухудшения состояния образовательной системы и систематических притеснений студентов, преподавателей и родителей”. Об этом сообщает иранская служба Радио Свобода.



Призыв к действиям, получивший название “революции женщин, жизни и свободы”, поддержал ряд организаций, в том числе Совет пенсионеров Ирана, студенты Университета Фирдоуси в Мешхеде и так называемые “Студенты-революционеры” Тегерана и Бушера.



В заявлении, опубликованном на прошлой неделе на тему “Чествование статуса учителей”, Координационный совет профсоюза учителей Ирана призвал иранских педагогов провести митинг 9 мая. В этот день родился Джаббар Багчебан – основатель первого в Иране детского сада и школы для детей с нарушениями слуха в 1920-х годах.



Протестующие сделали ряд заявлений и лозунгов в социальных сетях, в которых осудили недостатки образования и упомянули о возможных отравлениях в школах для девушек, убийстве учителя-активиста Хоссейна Магдипора и неспособности правительства выплачивать учителям зарплату и задолженность по ней.



Координационный совет Профсоюза учителей добавил свой голос к возмущению, заявив, что поведение правительства Исламской Республики не оставило “надежды на положительные изменения”.