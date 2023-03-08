



Иранские ополченцы угрожают стабильности Иордании - король Абдалла II

Поддерживаемые Ираном ополченцы в Иордании угрожают стабильности страны, предупредил король Иордании Абдалла II, обратившись за помощью к США, сообщил Кан в среду утром.



Согласно отчету, во время своих недавних встреч с высокопоставленными официальными лицами США король Абдалла II поднял вопрос об иранских ополченцах в своей стране, предупредив, что группы, поддерживаемые Тегераном, могут атаковать королевство.



В прошлом месяце король встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме, попросив США о помощи в противостоянии силам, поддерживаемым Ираном.



Этот вопрос был вновь поднят во время встречи короля с министром обороны США Ллойдом Остином в Аммане ранее на этой неделе.



Во время встречи с Остином Абдалла сказал, что Иордания столкнулась с эскалацией борьбы с наркоторговлей вдоль своей северной границы с Сирией, обвиняя в этом проиранских ополченцев.

