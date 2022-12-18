



Иранские нефтяники протестуют, требуя повышения заработной платы

В субботу, 17 декаря, группы нефтяников провели акции протеста на юге Ирана, требуя повышения заработной платы и пенсионных выплат, сообщает Reuters.



Сообщения о протестах нефтяников произошли на фоне затяжной волны народных беспорядков в Иране, которая стала самым смелым вызовом для Исламской Республики со времен революции 1979 года.



Власти Ирана не дали комментариев по поводу протестов нефтяников. Информационное агентство HRANA сообщило, что группа нефтяников протестовала возле нефтегазовой компании Pars в Асалуйе в южной провинции Бушер на побережье Персидского залива.



Помимо повышения заработной платы и пенсионных выплат протестующие требовали отмены высоких подоходных налогов, улучшение социальных услуг и условий здравоохранения.



“Нам не нужен лживый министр”, – скандировали рабочие Асалуйе, имея в виду министра нефти Джавада Овджи.



ХРАНА и другие социальные сети публиковали видео и фотографии подобных протестов нефтяников в таких районах, как Ахваз, столица богатой нефтью провинции Хузестан, Гахсаран и Махшахр.



Акции протеста также провели рабочие газовых установок в Танг-Биджаре на западе и Гонабаде на северо-востоке, а также пожарные на острове Харг в Персидском заливе, где находится главный экспортный терминал Ирана.



Четыре десятилетия назад сочетание массовых протестов и забастовок нефтяников и базарных торговцев помогло иранскому шиитскому духовенству прийти к власти.



Арестованный иранский протестующий Саид Икбали перед заключением призвал граждан не отступать от протестов против режима.



В Иране, 11 протестующих уже приговорены к смертной казни, а 15 людям были выдвинуты аналогичные обвинения.