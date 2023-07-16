



Иранская полиция нравов возвращается на улицы следить за соблюдением дресс-кода

Власти Ирана объявили о новой кампании по принуждению женщин носить исламский хиджаб, а полиция по соблюдению нравов возвращается на улицы спустя 10 месяцев после того, как смерть женщины, находящейся под стражей, вызвала общенациональные протесты.



Полиция нравов в значительной степени отступила после смерти 22-летнего Махсы Амини в сентябре прошлого года, поскольку власти с трудом сдерживали массовые протесты, призывающие к свержению теократии.



Протесты практически утихли в начале этого года после жесткого действий правительства, в ходе которых более 500 протестующих были убиты и почти 20 000 задержаны. Полицию нравов редко можно было увидеть патрулирующей улицы, а в декабре даже появились сообщения – позже опровергнутые – о том, что они были расформированы.



Власти на протяжении всего кризиса настаивали на том, что правила не менялись. Клерикальные правители Ирана рассматривают хиджаб как ключевую опору исламской революции, которая привела их к власти, и считают более свободную повседневную одежду признаком “западного упадка”.



16 июля генерал Саид Монтазеролмахди, официальный представитель полиции, заявил, что “полиция нравов возобновит уведомление, а затем задержание женщин, не носящих хиджаб в общественных местах”. В Тегеране уже можно увидеть мужчин и женщин из полиции нравов, патрулирующих улицы в фургонах с соответствующей маркировкой.



