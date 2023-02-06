



Иранцы строят в Елабуге завод, который будет выпускать 6 тысяч дронов в год

Москва и Тегеран продолжают планировать строительство в России завода по производству иранских беспилотников, в том числе изучают его будущее местонахождение. Западные страны очень встревожены данным признаком углубления отношений между двумя странами.



По данным издания Wall Street Journal, иранская делегация 5 января посетила Елабугу, город на западе России, чтобы осмотреть потенциальное место для строительства предприятия. Газета, ссылаясь официальное лицо среди союзников США, сообщает, что на заводе смогут производить до 6 тысяч беспилотников иранской разработки, которые Россия может использовать в своей войне против Украины.



О планах строительства данного завода еще в ноябре писала газета Washington Post. Тогда российские официальные лица посетили Тегеран для обсуждения и подписания соответствующей сделки.



Израиль, США и многие другие западные страны бьют тревогу по поводу углубления сотрудничества между Тегераном и Москвой, поскольку обе страны столкнутся с еще большей глобальной изоляцией.



Иран и Россия укрепили связи после вторжения России в Украину. При этом Иран поставляет беспилотники для ударов по инфраструктуре и другим гражданским целям по всей Украине. Первоначально Иран отрицал, что поставлял оружие в Россию, но в ноябре признал передачу беспилотников, заявив, что это произошло до начала войны. Западные страны это опровергают.