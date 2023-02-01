



"Иранцы нашли в телефоне Ганца видео в стиле Ави Хими"

Сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яир Нетаниягу, дает сегодня показания в рамках иска о клевете, поданного против него Даной Кашди, бывшим советником по цифровым технологиям в партии Бенни Ганца "Хосэн Ле Исраэль".



В мировом суде Кфар-Сабы идут слушания по иску о клевете, поданному Даной Кашди против Яира Нетаниягу, который опубликовал ее фотографию на своей странице в Твиттере и намекнул, что у нее был роман с Бени Ганцем. Иск на сумму 500 000 шекелей был профинансирован Кашди и ее отцом через краудфандинговый проект, к которому присоединились более 3 000 израильтян.



Нетаниягу-младший утверждает, что за иском стоит Ганц: "Я знаю, что главная цель - месть Ганца, но он не может подать на меня в суд, потому что не хочет, чтобы это всплыло. Вот почему он использует Дану как подсадную утку".



"Как известно, Бенни Ганц подвергся шантажу со стороны Ирана. Было объявлено, что иранцы взломали его телефон и нашли там видео, которое он отправил своей любовнице в Америку. Видео в стиле Ави Хами".