



Иранцы используют Украину как "испытательный полигон"

Израильский бригадный генерал Цвика Хаймович утверждает, что Тегеран фактически использует Украину в качестве плацдарма для обновления своего террористического плана на Ближнем Востоке и готовится к войне с Израилем. В обширном интервью Walla News о возникающих угрозах с воздуха он заявил, что "иранцы превратят Украину в полигон для испытаний" и "вернутся из Украины на израильский фронт другими".



Замечания последовали за многочисленными недавними сообщениями о том, что Иран уже направил неустановленное количество военных инструкторов в оккупированный Россией Крым, чтобы обучать российские силы нанесению ударов беспилотниками-камикадзе по гражданским объектам по всей Украине.



Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам на прошлой неделе, что Тегеран "в настоящее время ведет непосредственные боевые действия на местах ​​посредством предоставления оружия, которое наносит ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине".



Г-н Кирби также сказал, что Вашингтон "использует все средства", чтобы "разоблачить, сдержать и противостоять предоставлению Ираном этих боеприпасов против украинского народа".



Несмотря на ущерб, который наносят дроны гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, в настоящее время перехватывается до 85 % атак. Однако с каждым днем ​​конфликта иранцы совершенствуют новый вид оружия -- опыт.



Насколько Москва намерена углублять военное сотрудничество с Тегераном, пока неизвестно. Что более очевидно, так это то, что сегодня именно Украина находится на передовой, и чем больше дронов-камикадзе сбивают ее военные, тем больше Тегеран, похоже, готов поставить.



"Кто в следующей войне будет точнее, информированнее и многофункциональнее, тот и победит", — заявил генерал Хаймович, добавив без конкретики: "Это произойдет скоро".

