Иран заявляет о создании военно-морского союза со странами Персидского залива
Командующий ВМС Ирана заявил, что его страна и Саудовская Аравия, а также три других государства Персидского залива планируют сформировать военно-морской союз , в который также войдут Индия и Пакистан, сообщили иранские СМИ в субботу.
“Сегодня страны региона осознали, что только сотрудничество друг с другом обеспечивает безопасность в этом районе”, — сказал командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани.
Он не уточнил форму альянса, который, по его словам, будет сформирован в ближайшее время.
В последнее время Иран пытается наладить свои натянутые отношения с несколькими арабскими государствами Персидского залива.
В марте Саудовская Аравия и Иран прекратили семилетнюю вражду в рамках соглашения при посредничестве Китая, подчеркнув необходимость региональной стабильности и экономического сотрудничества.
Командующий ВМС Ирани сказал, что в альянс также примут участие Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Катар, Ирак, Пакистан и Индия.
Сближение Саудовской Аравии с Ираном подорвало усилия Израиля по дипломатической изоляции Ирана.
ОАЭ, которые были первой арабской страной Персидского залива, подписавшей соглашение о нормализации отношений с Израилем в 2020 году, в прошлом году возобновили официальные отношения с Ираном.
Бахрейн и Марокко позже присоединились к ОАЭ в установлении связей с Израилем.
На прошлой неделе Объединенные Арабские Эмираты объявили, что два месяца назад они вышли из возглавляемой США ближневосточной морской коалиции по безопасности.