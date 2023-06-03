



Иран заявляет о создании военно-морского союза со странами Персидского залива

Командующий ВМС Ирана заявил, что его страна и Саудовская Аравия, а также три других государства Персидского залива планируют сформировать военно-морской союз , в который также войдут Индия и Пакистан, сообщили иранские СМИ в субботу.

“Сегодня страны региона осознали, что только сотрудничество друг с другом обеспечивает безопасность в этом районе”, — сказал командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани.



Он не уточнил форму альянса, который, по его словам, будет сформирован в ближайшее время.



В последнее время Иран пытается наладить свои натянутые отношения с несколькими арабскими государствами Персидского залива.



В марте Саудовская Аравия и Иран прекратили семилетнюю вражду в рамках соглашения при посредничестве Китая, подчеркнув необходимость региональной стабильности и экономического сотрудничества.



Командующий ВМС Ирани сказал, что в альянс также примут участие Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Катар, Ирак, Пакистан и Индия.



Сближение Саудовской Аравии с Ираном подорвало усилия Израиля по дипломатической изоляции Ирана.



ОАЭ, которые были первой арабской страной Персидского залива, подписавшей соглашение о нормализации отношений с Израилем в 2020 году, в прошлом году возобновили официальные отношения с Ираном.



Бахрейн и Марокко позже присоединились к ОАЭ в установлении связей с Израилем.



На прошлой неделе Объединенные Арабские Эмираты объявили, что два месяца назад они вышли из возглавляемой США ближневосточной морской коалиции по безопасности.

