



Иран заявляет о самом высоком уровне экспорта нефти, несмотря на санкции США

Экспорт нефти Ирана достиг самого высокого уровня за последние четыре года на фоне санкций США. Об этом заявил в воскресенье министр нефти страны Джавад Оуджи, сообщает полуофициальное информационное агентство Tasnim.



“С 21 марта 2022 года мы экспортировали на 83 миллиона баррелей нефти больше, чем за тот же период прошлого года. Это на 190 миллионов баррелей нефти больше, чем за период с марта 2021 года по март 2022 года”, — сказал Овджи.

