



Иран заявляет о более 100 арестованных по подозрению в отравлении школьниц

Министерство внутренних дел обвиняет преступников в стремлении сеять “террор” и указывает на возможную связь с базирующейся в Албании иранской оппозиционной группой MEK.



Иран объявил о более чем 100 арестах по всей стране в связи с загадочным отравлением тысяч школьниц, обвинив предполагаемых преступников в связях с “враждебными” группами.



Государственные СМИ сообщили поздно вечером в субботу, что министерство внутренних дел объявило об арестах в связи с подозрением на отравление в более чем 200 школах, что вызвало страх и гнев среди учеников и их родителей.



“Более 100 человек, ответственных за недавние школьные инциденты, были установлены, арестованы и расследованы. Среди арестованных есть люди с враждебными мотивами и с целью устрашения населения и учащихся, закрытия школ”, — говорится в заявлении министерства, распространенном государственным информационным агентством IRNA.



В министерстве добавили, что “к счастью, с середины прошлой недели по сегодняшний день количество инцидентов в школах значительно уменьшилось, а сообщений о заболевших ученицах не поступало”.



В заявлении указывалось на возможные связи с базирующейся в Албании иранской оппозиционной группой в изгнании, которую Тегеран считает “террористической” организацией MEK.



“Расследование, в том числе выявление возможной связи преступников с террористическими организациями, такими как МЕК и другими, продолжается“, — сообщает IRNA



