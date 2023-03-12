Новости » Политика
Иран заявляет, что сближение с СА поможет положить конец войне в Йемене
12.03.2023 20:39 Евгения Маркова

Иран заявляет, что сближение с СА поможет положить конец войне в Йемене

Миссия Ирана при ООН заявляет, что прорывное соглашение с Саудовской Аравией о восстановлении двусторонних отношений поможет добиться политического урегулирования многолетней войны в Йемене, сообщают иранские государственные СМИ.

В пятницу Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства после семи лет напряженности, которая поставила две региональные державы на грань конфликта и усилила напряженность в регионе.

Ссылаясь на заявление миссии Ирана в ООН, информационное агентство IRNA сообщает, что сделка с Саудовской Аравией ускорит усилия по возобновлению истекшего соглашения о прекращении огня, "поможет начать национальный диалог и сформировать инклюзивное национальное правительство в Йемене".

Поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена публикует тщательно продуманное заявление по сделке, выражая некоторый оптимизм и предостережения.

"Позиция йеменского правительства зависит от действий и практики, а не от слов и утверждений", — заявило йеменское правительство, добавив, что оно будет действовать осторожно, "до тех пор, пока не заметит реальных изменений в иранском поведении".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы