



Иран заявляет, что сближение с СА поможет положить конец войне в Йемене

Миссия Ирана при ООН заявляет, что прорывное соглашение с Саудовской Аравией о восстановлении двусторонних отношений поможет добиться политического урегулирования многолетней войны в Йемене, сообщают иранские государственные СМИ.



В пятницу Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства после семи лет напряженности, которая поставила две региональные державы на грань конфликта и усилила напряженность в регионе.



Ссылаясь на заявление миссии Ирана в ООН, информационное агентство IRNA сообщает, что сделка с Саудовской Аравией ускорит усилия по возобновлению истекшего соглашения о прекращении огня, "поможет начать национальный диалог и сформировать инклюзивное национальное правительство в Йемене".



Поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена публикует тщательно продуманное заявление по сделке, выражая некоторый оптимизм и предостережения.



"Позиция йеменского правительства зависит от действий и практики, а не от слов и утверждений", — заявило йеменское правительство, добавив, что оно будет действовать осторожно, "до тех пор, пока не заметит реальных изменений в иранском поведении".

