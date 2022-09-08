



Иран заявил о прогрессе в технологиях с искусственным интеллектом

Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, глава аэрокосмических сил КСИР, заявил, что Иран обладает новыми возможностями в области технологических инноваций. По его словам, Иран уже увеличил свои возможности в космосе, а также в ракетах и беспилотниках; и в киберпространстве.



В своей речи на этой неделе Хаджизаде сказал следующее: "мы достигли хороших успехов в области сотрудничества университетов и обороны, и мы можем смело сказать, что если мы превратились из импортера колючей проволоки в экспортера технологий, то, перейдя границы знаний, мы победили врага на расстоянии более 1000 километров с помощью искусственного интеллекта".



В новом заявлении не уточняется, какой именно "искусственный интеллект" был использован и как он был использован для "победы" над врагом.