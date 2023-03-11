



Иран заявил о завершении сделки по покупке истребителей Су-35 у России

Военно-воздушные силы Ирана, пострадавшего от санкций, имеют устаревающий парк самолетов и изо всех сил пытаются получить запасные части, чтобы поддерживать свои боевые самолеты в воздухе, пишет Alarabia.



В заявлении для ООН Тегеран сообщил, что после ирано-иракской войны 1980-88 годов он начал обращаться к "странам с просьбой купить истребители" для пополнения своего флота.



"Россия объявила, что готова их продать" после истечения в октябре 2020 года ограничений на покупку Ираном обычных вооружений в соответствии с резолюцией ООН 2231, говорится в заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу официальным информационным агентством IRNA.



"Истребители Су-35 были технически приемлемы для Ирана", — говорится в сообщении.



В прошлом году Тегеран наладил прочные связи с Москвой в различных сферах, включая военную.



Соединенные Штаты выразили тревогу по поводу растущего военного сотрудничества между Ираном и Россией, а официальный представитель Пентагона Джон Кирби в декабре предупредил, что Россия, вероятно, продаст Ирану свои истребители .



Кирби утверждал, что иранские пилоты, как сообщается, учились управлять боевыми самолетами "Сухой" в России, и что Тегеран может получить самолеты в течение следующего года, что "значительно укрепит военно-воздушные силы Ирана по сравнению с его соседями по региону".



В настоящее время Иран имеет в основном российские истребители МиГ и Су, которые относятся к советской эпохе, а также некоторые китайские самолеты, в том числе F-7.



Некоторые американские истребители F-4 и F-5, построенные до Исламской революции 1979 года, также являются частью ее флота.



Соединенные Штаты начали повторно вводить санкции против Ирана в 2019 году, через год после их одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном при тогдашнем президенте Дональде Трампе.



Соглашение 2015 года, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД, освободило Иран от международных санкций в обмен на ограничение его подозрительной ядерной программы.

