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Иран заявил о "множестве претендентов" на закупку БПЛА из других стран
27.08.2023 17:19 Евгения Маркова

Иран заявил о "множестве претендентов" на закупку БПЛА из других стран

Недавно Иран представил новый беспилотник под названием Mohajer 10, который может угрожать Израилю и силам США на Ближнем Востоке.

Представитель министерства обороны Ирана заявил, что многие страны заинтересованы в приобретении иранских дронов. Сообщение было сделано пресс-секретарем в интервью иранскому проправительственному агентству новостей Tasnim. 

По мнению иранцев, презентация нового беспилотника является частью более широкой кампании исламского государства, направленной на демонстрацию возможностей своих беспилотников с целью продать их за границу.

Экспорт в Россию, вероятно, принес дополнительные денежные вливания в иранскую индустрию дронов и позволил увеличить производство дронов. Такой высокий уровень производства позволяет предположить, что Иран намерен увеличить экспорт в другие страны.

В сообщении Tasnim утверждается, что существует множество "претендентов" на приобретение иранских дронов, в том числе из стран Европы. Это было бы неожиданностью, поскольку большинство европейских стран поддерживают Украину и раскритиковали экспорт дронов Ираном в Россию.

Иран утверждает, что сначала он должен поставлять свои беспилотники на "внутренние" рынки, то есть обеспечить дронами ВВС Ирана или КСИР. В отчете также утверждается, что процесс экспорта сложен и требует времени.

Ранее Иран отрицал поставки дронов в Россию, но последнее сообщение, похоже, подтверждает растущие военные и оборонные экспортные связи с РФ. 

Способность Ирана импортировать и экспортировать оборонную продукцию может увеличиться в этом году, поскольку в октябре, вероятно, истечет срок действия дополнительных санкций, связанных с СВПД. Надвигающееся послабление некоторых санкций в октябре 2023 года также может привести к увеличению программ Ирана по баллистическим ракетам и беспилотникам, что вызывает обеспокоенность США и Европы.
 

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