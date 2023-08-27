



Иран заявил о "множестве претендентов" на закупку БПЛА из других стран

Недавно Иран представил новый беспилотник под названием Mohajer 10, который может угрожать Израилю и силам США на Ближнем Востоке.



Представитель министерства обороны Ирана заявил, что многие страны заинтересованы в приобретении иранских дронов. Сообщение было сделано пресс-секретарем в интервью иранскому проправительственному агентству новостей Tasnim.



По мнению иранцев, презентация нового беспилотника является частью более широкой кампании исламского государства, направленной на демонстрацию возможностей своих беспилотников с целью продать их за границу.



Экспорт в Россию, вероятно, принес дополнительные денежные вливания в иранскую индустрию дронов и позволил увеличить производство дронов. Такой высокий уровень производства позволяет предположить, что Иран намерен увеличить экспорт в другие страны.



В сообщении Tasnim утверждается, что существует множество "претендентов" на приобретение иранских дронов, в том числе из стран Европы. Это было бы неожиданностью, поскольку большинство европейских стран поддерживают Украину и раскритиковали экспорт дронов Ираном в Россию.



Иран утверждает, что сначала он должен поставлять свои беспилотники на "внутренние" рынки, то есть обеспечить дронами ВВС Ирана или КСИР. В отчете также утверждается, что процесс экспорта сложен и требует времени.



Ранее Иран отрицал поставки дронов в Россию, но последнее сообщение, похоже, подтверждает растущие военные и оборонные экспортные связи с РФ.



Способность Ирана импортировать и экспортировать оборонную продукцию может увеличиться в этом году, поскольку в октябре, вероятно, истечет срок действия дополнительных санкций, связанных с СВПД. Надвигающееся послабление некоторых санкций в октябре 2023 года также может привести к увеличению программ Ирана по баллистическим ракетам и беспилотникам, что вызывает обеспокоенность США и Европы.

