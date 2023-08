Иран замедляет производство обогащенного урана, - WSJ

Иран значительно замедлил темпы накопления обогащенного урана, близкого к оружейному, и разбавил часть своих запасов, сообщили The Wall Street Journal в пятницу люди, проинформированные по этому вопросу.



Эти шаги могут помочь ослабить напряженность в отношениях с США и позволить возобновить более широкие переговоры по ядерной программе Ирана.



Сообщение появилось на следующий день после того, как Иран освободил четырех граждан США из тюрьмы под домашний арест, что является первым шагом в запланированном обмене заключенными, который, как ожидает Вашингтон, в конечном итоге приведет к их возвращению домой. Согласно соглашению, если задержанные США будут освобождены, Иран получит доступ к миллиардам долларов нефтяных доходов, застрявших в Южной Корее под санкциями США.



Официальные лица США и Европы заявили Ирану, что, если летом произойдет деэскалация напряженности, они будут открыты для более широких переговоров в конце этого года, в том числе по иранской ядерной программе, сообщает The Wall Street Journal .



Согласно сообщению The Wall Street Journal , официальные лица США надеялись, что Тегеран прекратит накопление урана с обогащением до 60% в качестве одного из шагов по деэскалации с обеих сторон, включая сделку с заключенными.



Источники, цитируемые в материале издания, сообщили, что в последние недели Иран разбавил небольшое количество урана с обогащением до 60% и замедлил темпы накопления нового материала.



Тем не менее, даже если Тегеран перестанет накапливать 60% материала, его хватит как минимум на две ядерные бомбы.