



Иран закрыл образовательный центр из-за “подстрекательства к беспорядкам”

Иранские власти закрыли образовательный центр, обвинив его в “подстрекательстве к беспорядкам” во время прошлогодних массовых протестов.



“Мы подготовили и выдали ордер на закрытие центра “Гадж” по указанию министра образования”, – цитирует государственное информационное агентство IRNA слова Ахмада Махмудзаде, директора негосударственных школ Ирана.



Махмудзаде утверждает, что “Гадж” “спровоцировал беспорядки” во время экзамена по персидской литературе для студентов.



Иранская реформистская газета Shargh daily сообщила, что “Гадж” процитировал отрывки из революционных стихов известного диссидента Фаррохи Язди.