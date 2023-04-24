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Иран за полгода передал России 300 тысяч артиллерийских снарядов
24.04.2023 20:19 Наталья Богинская

Иран за полгода передал России 300 тысяч артиллерийских снарядов

Иран через Каспийское море за последние полгода передал России более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов. Об этом сообщает  The Wall Street Journal со ссылкой на официальные данные и документы.

По словам издания, это становится все большим вызовом для США и их союзников, пытающегося сорвать сотрудничество между Москвой и Тегераном. Для поставок Иран использует борт российского грузового корабля "Расул Гамзатов". Последняя зафиксированная перевозка оружия была в марте.

Ранее The Wall Street Journal также писала, что Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на дроны

8 марта британский телеканал Sky News сообщал, что Иран тайно передал России морем миллионы патронов и сотни тысяч снарядов

МИД Украины уже обвиняло Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок оружия России и инициировало разрыв дипломатических отношений с Ираном. 

20 апреля стало известно, что россияне получили новую партию иранских дронов, об этом свидетельствует маркировка на сбитых Shahed.

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