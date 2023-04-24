



Иран за полгода передал России 300 тысяч артиллерийских снарядов

Иран через Каспийское море за последние полгода передал России более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные данные и документы.



По словам издания, это становится все большим вызовом для США и их союзников, пытающегося сорвать сотрудничество между Москвой и Тегераном. Для поставок Иран использует борт российского грузового корабля "Расул Гамзатов". Последняя зафиксированная перевозка оружия была в марте.



Ранее The Wall Street Journal также писала, что Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на дроны



8 марта британский телеканал Sky News сообщал, что Иран тайно передал России морем миллионы патронов и сотни тысяч снарядов



МИД Украины уже обвиняло Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок оружия России и инициировало разрыв дипломатических отношений с Ираном.



20 апреля стало известно, что россияне получили новую партию иранских дронов, об этом свидетельствует маркировка на сбитых Shahed.