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Иран: за "нарушительницами" правил ношения хиджаба будут наблюдать через камеры
08.04.2023 13:23 Алина Груднева

Иран: за "нарушительницами" правил ношения хиджаба будут наблюдать через камеры

Иранские власти устанавливают камеры наблюдения в общественных местах для выявления и применения наказаний женщинам, которые не носят хиджаб и одеваются не в соответствии с установленным законом дресс-кодом.

По данным местных СМИ, об этом сообщает полиция.

Уточняется, что "нарушительницы" получат сообщения с предупреждением о последствиях.

В настоящее время, в Иране все больше женщин появляются на публике без хиджаба после того, как за "нарушение" полиция нравов до смерти забила Махсу Амини, что послужило толчком для массовых протестов.
 

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