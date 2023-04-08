



Иран: за "нарушительницами" правил ношения хиджаба будут наблюдать через камеры

Иранские власти устанавливают камеры наблюдения в общественных местах для выявления и применения наказаний женщинам, которые не носят хиджаб и одеваются не в соответствии с установленным законом дресс-кодом.



По данным местных СМИ, об этом сообщает полиция.



Уточняется, что "нарушительницы" получат сообщения с предупреждением о последствиях.



В настоящее время, в Иране все больше женщин появляются на публике без хиджаба после того, как за "нарушение" полиция нравов до смерти забила Махсу Амини, что послужило толчком для массовых протестов.

