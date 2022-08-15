



Иран: ядерные переговоры должны привести к снятию санкций США

В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке должны привести к отмене санкций США. Более того, в Иране считают, что санкции должны быть сняты таким образом, чтобы защитить экономические интересы страны.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева" со ссылкой на агентство "Синьхуа".



Абольфазл Амуи, представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, подчеркнул, что санкции должны быть сняты таким образом, чтобы "принести пользу иранскому народу и позволить торговцам и бизнесменам страны проводить сделки с другими странами".

