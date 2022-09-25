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Иран вызывает послов Норвегии и Великобритании
25.09.2022 18:16 Александр Юзовский

Иран вызывает послов Норвегии и Великобритании

Власти Ирана вызвали послов Великобритании и Норвегии из-за "вмешательства и враждебного освещения СМИ" протестов, которые в последние дни охватили всю страну.

"Демонстрации, вспыхнувшие более недели назад на похоронах 22-летней курдской женщины Махсы Амини, распространились по всей стране и переросли в величайшую волну протеста за последние годы", — передает информационное агентство ISNA.

Отмечается, что посла Норвегии вызвали для "объяснения интервенционистской позиции" спикера парламента страны, который выразил поддержку протестующим в Twitter. 

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