



Иран вызывает послов Норвегии и Великобритании

Власти Ирана вызвали послов Великобритании и Норвегии из-за "вмешательства и враждебного освещения СМИ" протестов, которые в последние дни охватили всю страну.



"Демонстрации, вспыхнувшие более недели назад на похоронах 22-летней курдской женщины Махсы Амини, распространились по всей стране и переросли в величайшую волну протеста за последние годы", — передает информационное агентство ISNA.



Отмечается, что посла Норвегии вызвали для "объяснения интервенционистской позиции" спикера парламента страны, который выразил поддержку протестующим в Twitter.