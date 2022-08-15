



Иран выдвинет окончательное предложение по ядерной сделке

В понедельник, 15 августа, Тегеран представит свое окончательное предложение в переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян.

"Американская сторона устно приняла два требования Ирана. Мы отправим наши окончательные предложения в письменном виде к полуночи", — сказал он.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, если предложение будет принято, Тегеран готов заключить соглашение на встрече министров иностранных дел.