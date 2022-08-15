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Иран выдвинет окончательное предложение по ядерной сделке
15.08.2022 16:12 Алина Груднева

Иран выдвинет окончательное предложение по ядерной сделке

В понедельник, 15 августа, Тегеран представит свое окончательное предложение в переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года.

 
Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян.
 
"Американская сторона устно приняла два требования Ирана. Мы отправим наши окончательные предложения в письменном виде к полуночи", — сказал он.
 
По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, если предложение будет принято, Тегеран готов заключить соглашение на встрече министров иностранных дел.

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