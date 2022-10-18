



Иран вводит ответные санкции против ЕС

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани в заявлении решительно осудил решение Совета министров иностранных дел Европейского союза ввести односторонние санкции против некоторых иранских должностных лиц и учреждений.



"Вскоре будут введены ответные санкции против соответствующих европейских лиц и организаций", -- отметил Канаани.



Он назвал новые санкции ЕС против Ирана нарушением международного права и ярким примером вмешательства во внутренние дела Исламской Республики Иран.



Канаани оценил санкционное решение Совета Евросоюза как свидетельство сохранения предвзятого подхода и использования прав человека в качестве инструмента для достижения политических целей и назвал такое решение неэффективным.



"Великая нация Ирана уже считает Европейский Союз и его членов крупным нарушителем прав человека из-за их бездействия и сопровождения максимальными незаконными санкциями США", -- указал дипломат.



В понедельник Евросоюз ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, включая иранскую "полицию нравов", из-за грубых нарушений прав человека в стране.



"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, одиннадцать человек и четыре организации должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", -- говорится в заявлении ЕС.