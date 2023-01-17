



Иран встревожен охлаждением отношений с Китаем

Министерство иностранных дел Ирана недавно вызвало посла Китая в Тегеране, чтобы выразить свое недовольство совместным заявлением, сделанным после встречи Китая и Совета сотрудничества стран Персидского залива, состоявшейся 9 декабря, сообщает политический обозреватель Серджио Рестелли.



В совместном заявлении Иран назван “сторонником региональных террористических групп и распространителем баллистических ракет и беспилотников”. Еще более разрушительно то, что в заявлении отмечалась важность ограничения “иранской ядерной активности и дестабилизирующей региональной деятельности”.



Тегеран обеспокоен недавней активизацией отношений КНР с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, поскольку Иран был уверен в нейтральной позиции Китая в соперничестве Ирана с Саудовской Аравией в Персидском заливе.



“Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию 7–10 декабря 2022 года и серия проведенных им встреч заставили иранский истеблишмент о перемене отношения Китая к региону после сокращения американского присутствия”, – пишет Рестелли.



Хотя Иран и разочарован визитом Си в Саудовскую Аравию, страна не может позволить себе испортить отношения с Китаем, крупнейшим импортером иранской нефти до 2022 года.



Тегеран недавно сообщил, что Иран также обеспокоен медленными темпами китайских инвестиций, согласно подписанному между странами 25-летнему соглашению о расширении экономического сотрудничества.



В ответ на решение Китая установить более тесные связи с Саудовской Аравией политический советник президента Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Иран почти десять лет назад выступил против “сговора Саудовской Аравии и США, когда они намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе”.



Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком энергии в Китай, и Пекин прилагает усилия для установления долгосрочных отношений с Эр-Риядом для удовлетворения своих энергетических потребностей.



Политический аналитик Сабах Зангане отмечает, что ранее Китай закрывал свои энергетические потребности за счет закупок у Ирана. Однако, делать это стало сложнее, в том числе из-за санкций со стороны США. По словам Зангане, проблема Ирана заключается в том, что “он ограничил себя горсткой наций”.

