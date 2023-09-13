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Тегеран возмутился готовностью Израиля атаковать иранских чиновников
13.09.2023 07:40 Алина Груднева

Тегеран возмутился готовностью Израиля атаковать иранских чиновников

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани пригрозил Израилю "молниеносной реакцией" на любые "глупые" действия Еврейского Государства.

Таким образом он отреагировал на слова главы Моссада о том, что "высший эшелон" Ирана дорого заплатит, если израильтяне и евреи по всему миру пострадают от действий этого режима.

"Такое открытое объявление о заговорах с целью убийства официальных лиц страны лишь показывает природу этого террористического режима", — ответил Канани.  

Он выразил обеспокоенность относительно переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией и возмутился участием израильской делегации в заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде.  

"Присутствие сионистского режима в региональных органах подрывает заявленные цели многостороннего сотрудничества в регионе", - пожаловался он.  

Напомним, ранее глава Моссада Давид Барнеа заявил, что Израиль готов атаковать высокопоставленных иранских чиновников в самом сердце Тегерана, чтобы защитить себя. Он рассказал об успешном сотрудничестве с международными партнерами и предотвращении десятков атак на израильтян за рубежом.

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