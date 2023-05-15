



Иран внимательно следит за израильской ПВО – анализ

Иранские проправительственные СМИ опубликовали в понедельник статью, в которой утверждалось, что во время недавнего раунда боевых действий израильская система ПВО столкнулась с проблемами, вызванными ракетами палестинского Исламского джихада. В статье утверждается, что действия Израиля представляют собой “беспомощность”, а “Железный купол” провалился, и поэтому Израиль обратился к “Праще Давида” – системе ПВО для защиты от ракет средней дальности.



В течение последних лет Иран внимательно следит за израильскими разработками в области ПВО. Это важный момент, поскольку Иран вооружает своих марионеток, таких как “Исламский джихад” и ХАМАС, ракетами большей дальности, чтобы терроризировать Израиль.Точно так же Иран вооружил хути в Йемене после 2015 года, а также передал ракеты и беспилотники ополченцам в Ираке и Сирии. Иран также помог “Хизбалле” создать огромный арсенал. Сейчас Иран сосредоточен на том, как Израиль противостоит ракетной угрозе.



Важно понять иранский менталитет в отношении ракетной угрозы. Иран знает толк в ракетах. Это оружие, в которое он инвестировал на протяжении многих лет, потому что имел ноу-хау, полученное в результате обратного проектирования или изучения российских и китайских разработок и работы с Северной Кореей.



Тегеран понимает, что может экспортировать ракеты и ракетные технологии таким группировкам, как “Хизбалла” и ХАМАС, для использования против Израиля, поскольку не может экспортировать боевые самолеты или танки для ведения обычной войны. Однако, разработка Израилем систем противовоздушной обороны, необходимая после войны в Персидском заливе и решения Саддама запустить ракеты “Скад” по Израилю, привела к гонке вооружений с марионетками Ирана.



Израильский “Железный купол” и другие системы защиты, такие как “Праща Давида” и “Стрела” улучшились. За 10 лет “Железный купол” перехватил тысячи боеприпасов. Он был улучшен, чтобы остановить беспилотники и другие угрозы, и Израиль хочет добавить к нему лазеры. “Праща Давида” была успешно использована дважды во время пятидневного конфликта с “Исламским джихадом”.



Иран поддержал группировку и внимательно следил за конфликтом. Он также внимательно следит за решениями Израиля в отношении противовоздушной обороны. В мае 2021 года Иран попытался заставить ХАМАС попытаться сокрушить Железный купол, выпустив залпы из более чем 130 ракет за раз.Поэтому многоуровневые системы противовоздушной обороны Израиля должны действовать на нескольких границах. Например, из 34 ракет, выпущенных из Ливана на Песах, несколько упали на гражданские населенные пункты на севере, причинив ущерб, но без жертв.



В то время как израильская противовоздушная оборона в значительной степени успешна, Иран считает, что использование Израилем “Пращи Давида” представляет собой достижение для него. По сообщениям иранских СМИ, у израильского “Железного купола” были “неудачи” и Израиль решил использовать “новую систему противовоздушной обороны” для перехвата двух ракет малой дальности “Тошка”, которые были запущены из Сирии, хотя они упали, не достигнув указанных целей.



“Именно поэтому сионистский режим до сих пор не участвовал ни в одной войне”, – утверждают иранские СМИ. “Но в недавних конфликтах с Газой, после поражения “Железного купола” в борьбе с ракетами сопротивления, Израилю пришлось прибегнуть к использованию “Пращи Давида”. По мнению Ирана, использование “Пращи Давида” стало “очень дорогой ценой для сионистов и признанием Израилем поражения “Железного купола”.



Нет никаких доказательств того, что это так. Система “Железный купол” хорошо показала себя в недавнем раунде боевых действий и перехватила ракеты, выпущенные из Газы, защитив гражданские районы. Использование “Пращи Давида” было дополнением к этому, и нет никаких доказательств того, что она использовалась из-за какого-либо “поражения “Железного Купола”.



Тем не менее, иранские СМИ хотят верить в это, вероятно, чтобы дать режиму ощущение, что он чего-то добился, поддерживая “Исламский джихад” и финансируя свои конфликты против Израиля. Иранское издание Tasnim утверждает, что “Израиль теперь боится иранских ракет”. Это может означать, что Иран либо намеренно лжет себе, либо он действительно верит в это, что может привести к тому, что Иран может рискнуть, чтобы бросить вызов Израилю с помощью угроз из Сирии или других мест.