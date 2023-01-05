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Иран в ярости от публикаций карикатур на Хаменеи в журнале Charlie Hebdo
05.01.2023 08:56 Наталья Богинская

Иран в ярости от публикаций карикатур на Хаменеи в журнале Charlie Hebdo

В среду Иран в среду предупредил Францию ​​о “последствиях” после того, как сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры с изображением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которые Тегеран счел оскорбительными, сообщает AFP .


Еженедельник опубликовал десятки карикатур, высмеивающих Хаменеи, в рамках конкурса, запущенного в декабре в поддержку трехмесячного протестного движения в Иране.

“Оскорбительный и непристойный поступок французского издания по публикации карикатур на религиозную и политическую власть не останется без эффективного и решительного ответа”, – написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян.
“Мы не позволим французскому правительству выйти за свои пределы. Они определенно выбрали неправильный путь”, – добавил он, не уточняя последствий.

Позже в среду министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции Николя Роша, чтобы высказать “решительный протест” против того “непристойных действий” Charlie Hebdo, которые “оскорбили авторитет, святость, религиозные и национальные ценности”.
Директор Charlie Hebdo Лоран Суриссо, известный как Рисс, объяснил свою позицию: “Это был способ показать нашу поддержку иранцам, которые рискуют своей жизнью, чтобы защитить свою свободу от теократии, угнетающей их с 1979 года”.

По его мнению, все опубликованные карикатуры “бросают вызов авторитету, которым себя считает верховный лидер, а также когорте его слуг и других приспешников”.

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