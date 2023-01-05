



Иран в ярости от публикаций карикатур на Хаменеи в журнале Charlie Hebdo

В среду Иран в среду предупредил Францию ​​о “последствиях” после того, как сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры с изображением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которые Тегеран счел оскорбительными, сообщает AFP .

Le numéro de la semaine est à retrouver chez votre marchand de journaux ou sur https://t.co/5SPrx5RObP ! pic.twitter.com/zdhEXXzVy5 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 4, 2023

🔴 #MullahsGetOut | Le 8 décembre, nous lancions un concours de caricatures du Guide suprême de la République islamique d’Iran. Un mois plus tard et après plus de 300 dessins reçus (ainsi que des milliers de menaces), voici notre sélection de gagnants ! https://t.co/oZ9T3Ri0v9 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 4, 2023

Еженедельник опубликовал десятки карикатур, высмеивающих Хаменеи, в рамках конкурса, запущенного в декабре в поддержку трехмесячного протестного движения в Иране.“Оскорбительный и непристойный поступок французского издания по публикации карикатур на религиозную и политическую власть не останется без эффективного и решительного ответа”, – написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян.“Мы не позволим французскому правительству выйти за свои пределы. Они определенно выбрали неправильный путь”, – добавил он, не уточняя последствий.Позже в среду министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции Николя Роша, чтобы высказать “решительный протест” против того “непристойных действий” Charlie Hebdo, которые “оскорбили авторитет, святость, религиозные и национальные ценности”.Директор Charlie Hebdo Лоран Суриссо, известный как Рисс, объяснил свою позицию: “Это был способ показать нашу поддержку иранцам, которые рискуют своей жизнью, чтобы защитить свою свободу от теократии, угнетающей их с 1979 года”.По его мнению, все опубликованные карикатуры “бросают вызов авторитету, которым себя считает верховный лидер, а также когорте его слуг и других приспешников”.