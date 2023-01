Иран в ярости от публикаций карикатур на Хаменеи в журнале Charlie Hebdo

В среду Иран в среду предупредил Францию ​​о “последствиях” после того, как сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры с изображением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которые Тегеран счел оскорбительными, сообщает AFP .

🔴 #MullahsGetOut | Le 8 décembre, nous lancions un concours de caricatures du Guide suprême de la République islamique d’Iran. Un mois plus tard et après plus de 300 dessins reçus (ainsi que des milliers de menaces), voici notre sélection de gagnants ! https://t.co/oZ9T3Ri0v9