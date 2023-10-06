



Иран в бешенстве из-за присуждения "нобелевки" правозащитнице

Министерство иностранных дел Ирана осудило присуждение Нобелевской премии мира 2023 года правозащитнице Наргиз Мохаммади, находящейся в заключении.



В МИД Исламской Республики соответствующее решение назвали "политизированным".



"Решение Нобелевского комитета является политическим шагом, который соответствует политике интервенции и антииранской линии некоторых европейских правительств. Комитет присудил Нобелевскую премию мира человеку, осужденному за совершение множества преступлений и проступков. Мы осуждаем это как предвзятый и политический шаг", - возмутился представитель МИДа Нассер Каани.



Отметим, что Мохаммади активно выступала за права женщин и против смертной казни, применяемой режимом, за что ее неоднократно преследовали. Правозащитницу приговорили к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Узнав о решении Нобелевского комитета, она сказала, что "победа близка".