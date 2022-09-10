



Иран в бешенстве из-за американских санкций

Иран осудил санкции, введенные Вашингтоном за кибератаки.

Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

Напомним, что санкции введены против министерства разведки и национальной безопасности Ирана и министра разведки за причастность к кибератаке, которой подверглась Албания в июле прошлого года.

По его словам, поддержка Вашингтоном "ложных обвинений Албании" свидетельствует о том, что этот сценарий, якобы, был разработан правительством США.