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Иран в бешенстве из-за американских санкций
10.09.2022 11:57 Алина Груднева

Иран в бешенстве из-за американских санкций

Иран осудил санкции, введенные Вашингтоном за кибератаки.

 
Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.
 
Напомним, что санкции введены против министерства разведки и национальной безопасности Ирана и министра разведки за причастность к кибератаке, которой подверглась Албания в июле прошлого года.
 
По его словам, поддержка Вашингтоном "ложных обвинений Албании" свидетельствует о том, что этот сценарий, якобы, был разработан правительством США.

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