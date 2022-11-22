



Иран увеличил производство и добычу обогащенного урана - иранские СМИ

По данным иранского информационного агентства ISNA, Организация по атомной энергии начала добычу урана 60-процентного обогащения на площадке в Фордо, и утром в понедельник его производство вышло на стабильную стадию.



Похоже, что Организация по атомной энергии стремится максимально использовать возможности и пространство завода в Фордо. ISNA сообщает, что начат процесс замены центрифужных машин первого поколения на современные машины 6-ИР в этом комплексе, что позволит значительно увеличить производственные мощности. Кроме того, по мере необходимости создания инфраструктуры планируется установить 8 каскадов новых центрифуг в зале Б.



Насер Канаани, официальный представитель МИД Ирана, заявил в воскресенье, 20 ноября: "В ответ на недавние действия трех европейских стран и Соединенных Штатов по принятию резолюции против Ирана на первом этапе было начато несколько действий. Повестка дня Организации по атомной энергии Ирана и их реализация начнутся в воскресенье, а на этой неделе в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии она будет осуществляться на обогатительных комплексах в Натанзе и Фордо".



Канаани также упомянул принятие третьей резолюции МАГАТЭ по ядерной деятельности Ирана, подчеркнув, что она принята под "давлением сионистского режима" и имеет более резкий тон против Ирана и его сотрудничества с агентством, чем предыдущие две резолюции.