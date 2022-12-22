



Иран — Украине: Наше терпение не будет безграничным

Министерство иностранных дел Ирана подвергло критике заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении Исламской Республики, сделанные им во время выступления в Конгрессе США.



Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил: «Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений не будет безграничным».



Канаани добавил:«Господин Зеленский должен извлечь уроки из судьбы некоторых лидеров тех стран, которые пользовались поддержкой Америки».

Ранее Зеленский заявлял, что Иран и Россия формируют новую «ось зла». Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке России беспилотников, однако иранская сторона, в частности министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, продолжает отвергать подобные заявления.

