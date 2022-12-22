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Иран — Украине: Наше терпение не будет безграничным
22.12.2022 21:40 Аркадий Бочаровский

Иран — Украине: Наше терпение не будет безграничным

Министерство иностранных дел Ирана подвергло критике заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении Исламской Республики, сделанные им во время выступления в Конгрессе США. 

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил: «Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений не будет безграничным».

Канаани добавил:«Господин Зеленский должен извлечь уроки из судьбы некоторых лидеров тех стран, которые пользовались поддержкой Америки».
Ранее Зеленский заявлял, что Иран и Россия формируют новую «ось зла». Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке России беспилотников, однако иранская сторона, в частности министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, продолжает отвергать подобные заявления.
 

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