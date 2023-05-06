



Иран угрожает ракетами, которые "способны поразить сердце Израиля"

Тегеран разработал ракеты, способные поразить цели в самом "сердце Израиля".



По данным иранских СМИ, такое заявление сделал командующий ВВС Исламской Республики бригадный генерал Юсеф Корбани.



По его словам, прогресс Ирана в этом плане находится на "высоком уровне". Он похвалил разработки в условиях санкций ракет большой дальности и высокоточных ракет.



По словам представителей иранских вооруженных сил, с точки зрения ракетных технологий, Иран стоит "выше мирового уровня".



Корбани добавил, что авиация Исламской республики является "самой мощной в Западной Азии". Он считает, будто Иран "силен" и "вызывает беспокойство" у Еврейского Государства.



По его мнению, Тегеран якобы в состоянии "нарушить военные уравнения" сверхдержав. По его словам, противники замышляют уничтожить страну, но все их "заговоры потерпели фиаско".



Корбани добавил, что на иранских вертолетах установлено оборудование "самых передовых" систем ночного видения "отечественного производства".

