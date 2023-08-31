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Иран угрожает Израилю из-за авиаударов по Сирии
31.08.2023 07:26 Ирина Демьянова

Иран угрожает Израилю из-за авиаударов по Сирии

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян в среду осудил авиаудар по международному аэропорту Алеппо и пригрозил возмездием.

По данным Associated Press, Амир-Абдоллахиян сделал эти комментарии во время пресс-конференции в сирийской столице Дамаске, куда он прибыл с двухдневным визитом.

В понедельник Сирия обвинила Израиль в авиаударе, в результате которого был поврежден аэропорт Алеппо и выведена из строя взлетно-посадочная полоса. 

“Преступная практика сионистского образования в регионе не останется без возмездия”, — заявил в среду Амир-Абдоллахиян, сообщает AP .

Источники в региональной разведке сообщили, что в результате удара в понедельник был нанесен удар по иранскому складу оружия.

Сирия обвинила Израиль в серии авиаударов по ее территории в последние годы. Израиль по большей части не прокомментировал нападения.

 

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