



Иран угрожает Израилю из-за авиаударов по Сирии

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян в среду осудил авиаудар по международному аэропорту Алеппо и пригрозил возмездием.



По данным Associated Press, Амир-Абдоллахиян сделал эти комментарии во время пресс-конференции в сирийской столице Дамаске, куда он прибыл с двухдневным визитом.



В понедельник Сирия обвинила Израиль в авиаударе, в результате которого был поврежден аэропорт Алеппо и выведена из строя взлетно-посадочная полоса.



“Преступная практика сионистского образования в регионе не останется без возмездия”, — заявил в среду Амир-Абдоллахиян, сообщает AP .



Источники в региональной разведке сообщили, что в результате удара в понедельник был нанесен удар по иранскому складу оружия.



Сирия обвинила Израиль в серии авиаударов по ее территории в последние годы. Израиль по большей части не прокомментировал нападения.



