



"Иран - угроза такого масштаба, с которой мы еще не сталкивались"

"Иран - угроза такого масштаба, с которой мы еще не сталкивались"



Глава иранского направления в Генштабе ЦАХАЛа полковник Т. дал интервью газете Исраэль ха Йом.



Полковник Т. предупредил: “Иран - региональная держава, которая поднялась рядом с нами. Она является главной угрозой Государству Израиль, бросает вызов израильской концепции безопасности на много лет вперед. Это обязывает нас готовится соответствующим образом, инвестировать ресурсы, уделять внимание. Если мы не будем самым серьезным образом относится к этой угрозе, однажды утром мы проснемся и окажемся перед лицом угроз, к которым не готовы”.



Полковник Т. продолжил: “Иранский вызов будет с нами на протяжении следующих десятилетий, и будет только интенсифицироваться. Иран 2000 или Иран 2010 совершенно отличался от Ирана 2020 Это требует от нас действовать по другому”.