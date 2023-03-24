



Иран: удар Израиля по Сирии ставит под угрозу мир в регионе

Иран осудил удар по аэропорту Алеппо, который приписывается Израилю.



С таким заявлением выступила заместитель постпреда Ирана в ООН Захра Эршади на заседании Совбеза.



По ее словам, нападение на аэропорт, куда прибывает гуманитарная помощь пострадавшей от разрушительного землетрясения стране представляет собой "нарушение международных гуманитарных принципов", а также является "серьезной угрозой стабильности и безопасности в регионе".



"Израильский режим в рамках своей агрессии и террористических актов 7 марта нанес несколько авиаударов по международному аэропорту Алеппо и временно вывел его из эксплуатации. Очередной теракт произошел 22 марта. Эти атаки имеют серьезные гуманитарные последствия для жителей Алеппо, которые в настоящее время сталкиваются с гуманитарным кризисом, и только ухудшат их положение", — сказала она.



