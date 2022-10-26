



"Иран теперь в состоянии войны с Украиной"



Журнал Foreign Policy пишет, что впервые Иран вовлечен в крупную войну на европейском континенте. Иранские военные советники находятся в оккупированных частях Украины и, возможно, в Беларуси, чтобы помочь России обрушить смертоносные иранские беспилотники-камикадзе на украинские города и гражданскую инфраструктуру.



Сообщают, что 10 иранцев уже были убиты в результате украинской атаки на российские позиции. Сейчас Тегеран готовится повысить ставки, предоставив России не только потенциально тысячи дополнительных беспилотников, но два типа баллистических ракет иранского производства.



Военная поддержка Тегерана уже накладывает смертельный отпечаток на ход войны, но геополитические последствия простираются гораздо дальше. Усиливая поддержку попыток России подчинить себе Украину, Иран надеется продвинуть свой собственный имперский проект на Ближнем Востоке. Тегеран, вероятно, будет стремиться использовать углубляющееся российско-иранское партнерство для сделок с оружием из Москвы и для совершенствования иранских беспилотников и ракет.



В то же время режим в Иране, вероятно, надеется, что разжигание кризиса в Украине еще больше отвлечет Запад от противодействия стремлению Ирана к гегемонии на Ближнем Востоке. Однако, если повезет, вмешательство Тегерана в европейскую силовую политику может помочь подтолкнуть Вашингтон и его западных союзников к более жесткой политике противодействия Ирану.



Наконец, действия Ирана на Украине также дают администрации Байдена и ее европейским партнерам еще одну причину отказаться от своих попыток возродить ядерное соглашение 2015 года с Тегераном

