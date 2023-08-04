



Иран стремится захватить производство химического оружия в Сирии - отчет

Иран стремится захватить ключевые части сирийской оборонной промышленности, говорится в новом отчете Исследовательско-образовательного центра Alma, опубликованном в среду, пишет jpost.



“Сирия по-прежнему производит и хранит химические вещества в CERS с возможностью будущего использования в военных целях, нарушая международные соглашения“, — говорится в отчете. CERS также известен как Центр научных исследований и исследований (SSRC).



Инвестиции Сирии в химическое оружие десятилетиями представляли собой серьезную угрозу. Сирия должна была ликвидировать свое химическое оружие во время сирийской гражданской войны. Однако SSRC продолжал работу над различными проектами. Иран также играет роль в этом. Alma выражает обеспокоенность тем, что в любой следующей конфронтации с Израилем “будет ли этот тип оружия использоваться против ЦАХАЛа и израильских гражданских лиц?”



В исследовании также отмечается, что любая работа с химическими веществами может привести к таким катастрофам, как взрыв в порту Бейрута, вызванный аммиачной селитрой .



SSRC, известный как Centre D'Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS), был создан в 1971 году. У него есть несколько офисов в Сирии, на которых работает около 20 000 сотрудников.



“Основное внимание Ирана сосредоточено на разработке и производстве высокоточных ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратовна территории Сирии с использованием институтов CERS в целом”, — говорится в отчете Alma.



США ввели санкции против сотен людей, связанных с CERS. В 2018 году американские авиаудары были нанесены по CERS, и США заявили, что эти удары отбросили сирийскую программу создания химического оружия на много лет назад.



В отчете Alma говорится, что центры CERS на протяжении многих лет подвергались нападениям, но “атаки нарушили, но не полностью остановили работу”.

Несколько проектов были остановлены, но работы продолжаются. В отчете также говорится, что нельзя исключать, что "Хезболла" прибегнет к химическому оружию "в следующей конфронтации с Израилем". Можно предположить, что ракеты/ракеты с химическим оружием (например, нервно-паралитическим газом зарин) хранятся для использования "Хизбаллой" на одном из объектов центра CERS в районе Масьяфа и будут переброшены в Ливан по соответствующему указанию. По оценкам, с большой долей вероятности в ситуации войны запасы химического



В исследовании Alma описываются 10 объектов, связанных с CERS в Сирии. Один из них называется Ас-Сафира в окрестностях Алеппо. На аэрофотоснимке объекта Сафира, опубликованном в исследовании Alma, видны склад оружия, завод и ракетная площадка. На другой фотографии изображен объект Масьяф, расположенный на холмах к юго-западу от Латакии. На этом объекте расположено ракетное производство, а также хранилище оружия и проектов ССВ.